I prezzi da MediaWorld sono ridotti ai minimi termini fino al 12 giugno, sia in negozio che online, con tantissime offerte molto speciali che promettono un risparmio ben superiore alle aspettative, pronto per far spendere poco ogni singolo utente.

La campagna promozionale convince tutti con i migliori prezzi che non vedevamo effettivamente da tempo in Italia, a patto che comunque si sia disposti a sottostare ad alcune specifiche condizioni. Prima di tutto, acquistando sul sito ufficiale potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, aggiungendole a quanto effettivamente mostrato a schermo; in parallelo, i prodotti sono caratterizzati da garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro versione no brand.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere codici sconto Amazon gratis, iscrivendovi gratis a questo link.

MediaWorld: offerte sempre più ricche di prezzi bassi

La campagna promozionale coinvolge un numero sempre crescente di prezzi bassi e di prodotti dal livello elevato, sebbene le migliori offerte siano legate alla fascia intermedia della telefonia mobile. Tra questi modelli includiamo Galaxy A52 a 249 euro, Realme C21 a 129 euro, Xiaomi 11 Lite a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 11 a 199 euro, Galaxy A13 a 149 euro, senza dimenticarsi di Redmi 9C a 149 euro e similari.

Volgendo invece l’attenzione verso i modelli decisamente più costosi, ecco arrivare Galaxy S21 FE, a soli 599 euro, Apple iPhone 11 a 529 euro, ma anche Apple iPhone SE a 529 euro oppure il bellissimo Apple iPhone 13 a 929 euro.

Il volantino Mediaworld nasconde al proprio interno tantissime occasioni da non mancare assolutamente, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire le pagine che trovate inserite qui.