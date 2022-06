È da un po’ che sentiamo voci su un nuovo MacBook Air riprogettato e Mark Gurman di Bloomberg ha affermato più volte che è molto probabile che sarà presentato al WWDC 2022. Il giornalista ha ora confermato che il nuovo MacBook Air era ‘ programmato’ per essere svelato alla conferenza degli sviluppatori di Apple. Tuttavia, afferma che potrebbe non essere disponibile in tutte le colorazioni pianificate.

Gurman ha ribadito in diversi tweet venerdì sera che il MacBook Air di nuova generazione ‘era stato programmato per il lancio al WWDC’ la prossima settimana. Secondo lo scrittore, l’unico motivo per cui Apple rinvierebbe il rilascio del suo nuovo laptop in questo momento sarebbero i problemi di fornitura creati dai blocchi cinesi.

Un nuovo MacBook Air potrebbe essere presentato al WWDC

Chi è alla ricerca di un nuovo MacBook Air M1 sul sito Web di Apple in questo momento potrebbe dover attendere fino a 3 settimane, poiché i tempi di consegna sono più lunghi del solito. Sebbene i prodotti Apple siano stati afflitti da problemi di fornitura, il MacBook Air è l’unico Mac con stime di consegna più lunghe, confermando le segnalazioni di un nuovo modello al WWDC.

Una speculazione riguardante la prossima generazione di MacBook Air suggerisce che sarà disponibile in una varietà di nuovi colori, simili all’iMac M1, disponibile in blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola. Gurman, d’altra parte, ora afferma che le voci sono ‘probabilmente sopravvalutate’.

Secondo lo scrittore, Apple conserverà i colori argento, grigio siderale e oro dell’attuale generazione di MacBook Air. Tuttavia, il nuovo oro sarà più simile allo ‘champagne’ e potrebbe esserci un nuovo modello blu, ma nient’altro.

Secondo i rapporti più recenti, il prossimo MacBook Air avrà un design completamente nuovo ispirato al MacBook Pro 2021. Il nuovo display ha cornici più basse, un connettore MagSafe e una tastiera rinnovata con tasti funzione più grandi. Altri connettori, come HDMI e un lettore di schede SD, dovrebbero essere riservati alle versioni Pro.