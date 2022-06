Con l’ evento WWDC 2022 di Apple a pochi giorni di distanza, si prevede che Apple riconsidererà le funzionalità multitasking su iPadOS 16, rielaborando l’esperienza del tablet in modo che sia più analoga a un laptop con macOS o Windows.

Secondo l’affidabile Mark Gurman di Bloomberg, il sistema operativo tablet aggiornato avrà funzionalità multitasking simili a un Mac, come app mobile e con finestre. Secondo Gurman, le ‘modifiche principali’ renderanno più facile per gli utenti sapere quali app sono attualmente attive e spostarsi rapidamente tra di esse. Presumibilmente anche le finestre delle app potranno essere ridimensionate.

iPadOS 16 potrebbe essere presentato al WWDC 2022

Attualmente, iPadOS ti consente di eseguire il multitasking utilizzando una visualizzazione a schermo diviso nota come Visualizzazione divisa o una visualizzazione rigida dell’app mobile nota come Slide Over. Sebbene questi siano utili, sembra che Apple desideri andare ancora oltre.

Non solo gli iPad offrono uno schermo più grande rispetto agli iPhone, ma i modelli più recenti e costosi utilizzano anche lo stesso chip M1 dei Mac. Questi tablet assomigliano più ai laptop che ai telefoni. È probabile che il CEO di Apple Tim Cook riveli le modifiche alle nuove versioni di iOS, tvOS, watchOS e macOS, oltre a tutto ciò che abbiamo affermato in iPadOS, durante la Worldwide Developers Conference di lunedì.

Gli utenti esperti sono stati insoddisfatti di alcuni dei limiti esistenti dell’iPad: non è ancora pronto per realizzare tutto ciò che può fare un laptop, uno scenario che iPadOS 16 potrebbe affrontare. La possibilità di passare da un’app all’altra e posizionare le finestre come in macOS sarà senza dubbio vantaggiosa.

In termini di quota di mercato, gli iPad continuano a dominare le vendite di tablet a livello globale.