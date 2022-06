Iliad resta il provider leader nel campo della telefonia anche in queste settimane di inizio estate. Il gestore francese non soltanto può assicurare a tutti i clienti le nuove proposte per la Fibra ottica, ma resta più competitivo che mai anche per quanto concerne le classiche tariffe per la telefonia mobile.

La ricaricabile più conveniente di Iliad, a tal proposito, resta la Giga 120. Gli utenti che si trovano ad attivare questa promozione riceveranno consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 può essere considerata la migliore tariffa di listino di Iliad, ma certamente non l’unica. I clienti infatti possono contare su altre due proposte: la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 da qualche settimana a questa parte ha sostituito la Giga 50. I clienti che scelgono questa promozione pagheranno 7,99 euro ogni mese e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 80 Giga per la navigazione di rete. Previsti anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero, oltre agli 80 Giga per la navigazione standard.

Interessante poi è anche la Giga 40. Questa ricaricabile prevede un prezzo di 6,99 euro ogni mese. Gli utenti che scelgono tale tariffa riceveranno chiamate infinite verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 40 Giga per internet.