Euronics propone al pubblico italiano una campagna promozionale, intitolata Sconto IVA, con la quale riuscire a spingere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari in termini di prezzo.

L’unico limite da tenere bene a mente, riguarda comunque la necessità di recarsi precisamente presso determinati punti vendita in Italia, in quanto al giorno d’oggi gli acquisti non sono effettuabili praticamente ovunque, ma solo presso le realtà che hanno aderito alla corrente soluzione. La validità del volantino, a prescindere da tutto questo, è garantita fino all’8 giugno 2022.

Euronics: offerte e prezzi con i migliori sconti dell’anno

L’idea alla base del corrente volantino Euronics, riprende quanto di buono abbiamo visto da Trony nell’ultimo periodo, ovvero offre al cliente la possibilità di godere del cosiddetto Sconto IVA, applicando di fatto uno sconto del 18,04% su ogni acquisto effettuato.

Su alcuni elettrodomestici, per invogliare maggiormente l’utente all’acquisto, è prevista una riduzione doppia, ovvero il cosiddetto Doppio Sconto IVA, il cui prezzo finale risulta essere ridotto del 36,08% rispetto all’originario valore di listino. Tutti questi sconti, è importante ricordarlo, sono applicati direttamente nel medesimo scontrino, senza costi aggiuntivi di sorta.

A questo link potete trovare un piccolo esempio del volantino Euronics appena discusso, ad ogni modo però ricordiamo che potrebbero presentare differenze le proposte dei vari soci, di conseguenza si consiglia caldamente di valutare ciò che maggiormente accade presso le location vicine alla vostra residenza.