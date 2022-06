CoopVoce lotta con Kena: ecco le EVOLUTION, le promo da 4,99 con 100GB

I provider virtuali sono diventati il principale obiettivo di coloro che non sono più soddisfatti da tempo del loro gestore telefonico. Esperienza del genere che non precludono qualità e quantità, stanno ottenendo sempre maggior successo. Uno dei provider più interessanti secondo l’opinione pubblica sarebbe poi CoopVoce.

Le sue offerte sono ormai famosissime, soprattutto perché durano da diverso tempo. Stiamo parlando della linea Evolution che al suo interno a tre promozioni diverse tra loro ma con gli stessi canoni. Ma obiettivo è quello di fornire tanti minuti, SMS e giga a tutti per un prezzo che non cambi mai nel tempo. Tale opportunità è stata presa al volo da centinaia di migliaia di utenti solo nei primi mesi del 2022.

CoopVoce sta riuscendo ad ottenere un gran successo con queste promo della linea Evolution, ecco l’elenco

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione per sempre, proprio come piace agli utenti che cercano un nuovo provider.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS