Coop e Ipercoop sono pronte a rinnovare finalmente la sfida nei confronti dei principali rivenditori di elettronica, la nuova campagna promozionale è ricca di offerte dai prezzi che possono letteralmente far impazzire gli utenti che da tempo volevano acquistare nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Il volantino parte proprio da quest’idea per estendersi il più possibile verso tutti i negozi sparsi per il territorio nazionale. Se interessati all’acquisto, dovete infatti ricordare che gli acquisti non potranno essere completati online o da altre parti; i prodotti, inoltre, sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, non perdete altro tempo ed iscrivetevi subito al nostro canale Telegram.

Coop e Ipercoop: le offerte sono da primato

Con il volantino Coop e Ipercoop, gli utenti sono liberi di acquistare i migliori prodotti, al giusto prezzo finale di vendita. Un chiaro accenno è rivolto alla fascia alta, come ad esempio l’ultimo Apple iPhone 13, il cui prezzo finale si aggira attorno agli 839 euro, sempre con 64GB di memoria interna.

Volendo invece mettere le mani su prodotti decisamente più economici, ecco arrivare Realme C25Y a 119 euro, Galaxy A13 da 32GB a 149 euro, passando anche per Galaxy A13 da 128GB, a soli 189 euro, oppure un buonissimo TCL 20Y al prezzo finale di 129 euro. Questi sono tutti gli sconti legati agli smartphone di ultima generazione, non mancano comunque alcune ottime soluzioni legate agli elettrodomestici, o ai prodotti dedicati alla casa.

Per nuove informazioni e sconti, dovete comunque collegarvi qui.