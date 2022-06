Gli smartphone sono al centro dell’ultima campagna promozionale di Carrefour, la quale riesce a nascondere al proprio interno le migliori occasioni per spendere poco o niente, senza comunque essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale degli sconti.

La soluzione che potete trovare elencata direttamente nel nostro articolo, è da ritenersi valida in esclusiva nei negozi fisici, poiché al giorno d’oggi gli acquisti di tecnologia non possono essere completati altrove, almeno agli stessi prezzi di vendita. I prodotti, indipendentemente da ciò, sono distribuiti no brand, con garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.

Carrefour: offerte con i migliori prezzi

Grazie al volantino Carrefour, gli utenti si ritrovano a poter acquistare innumerevoli smartphone di fascia bassa, a prezzi ancora più convenienti, ecco allora che troviamo disponibili Redmi Note 10S a 209 euro, passando per Galaxy A03s a 139 euro, oppure il bellissimo Oppo Find X3 Lite a 299 euro, senza dimenticarsi di Realme C25Y, Alcatel 1S 2020, Oppo A74 o anche Galaxy A32, tutti a meno di 250 euro.

L’unico accenno verso un prodotto più costoso, è rappresentato dall’Apple iPhone X, un dispositivo che al giorno d’oggi viene commercializzato a 359 euro, ricordando comunque essere un ricondizionato, quindi non fisicamente nuovo, ma con piccoli difetti corretti da un centro specializzato. Il volantino lo trovate, in ogni singola sfumatura, direttamente disponibile nei negozi dal 7 al 19 giugno; per godere di una visione d’insieme, vi potete collegare subito qui.