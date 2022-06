I presunti Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro passano di nuovo sotto i riflettori, ma stavolta le informazioni emerse hanno il sapore dell’ufficialità.

A distanza di un paio di settimane dai primi dettagli trapelati dal codice dell’app Zepp, ecco che si fa più concreto il primo dei due smartwatch facenti parte di uno dei tanti rami d’influenza Xiaomi. Le voci provengono dalla versione brasiliana di Amazon. Ecco i dettagli.

Amazfit Bip 3 appare su Amazon Brasile

Le voci sono piuttosto attendibili perché provengono dalla versione brasiliana di Amazon, che ha riportato fra i prodotti proprio Amazfit Bip 3. Sulla base di quanto specificato sulla versione brasiliana di Amazon, Amazfit Bip 3 monta un display HD da 1,69 pollici, squadrato e di tipo TFT LCD, con curvatura dei bordi 2.5D, 237 ppi di densità e trattamento contro le impronte.

Le immagini di presentazione del prodotto lo disegnano inoltre come uno smartwatch resistente all’acqua e alle immersioni, fino a 5 atmosfere, pensato anche per tracciare le attività sportive in acqua. Supererebbero quota 60 le modalità sportive di serie su Amazfit Bip 3, dispositivo che pare garantire inoltre un accurato tracciamento grazie al duo GPS e GLONASS.

Lato salute, secondo la pagina prodotto in questione, Amazfit Bip 3 monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24 tramite il lettore integrato BioTracker, con annessi gli avvisi al rilevamento di picchi che eccedono i limiti standard. E sempre rimanendo in tema monitoraggio dei parametri vitali, non manca il tracciamento del livello di ossigeno nel sangue tramite SpO2 e del sonno. Per il resto, c’è da riportare soltanto le dimensioni, 44,2 x 36,6 x 7,6 mm e il peso, 120 grammi. Quanto costa Amazfit Bip 3? La solita pagina citata indica 279 BRL, circa 54 euro al cambio attuale.