L’estate è ormai alle porte e i principali operatori telefonici, come sempre, si preparano al lancio di tariffe particolarmente ricche di Giga di traffico dati. Nell’attesa WindTre continua a proporre la sua migliore offerta, la Di Più Unlimited 5G con Easy Pay.

I nuovi clienti WindTre possono richiedere l’attivazione della tariffa accedendo al sito ufficiale del gestore e procedendo con l’acquisto della nuova SIM, optando per il trasferimento del numero dal precedente operatore o per l’attivazione di una nuova linea.

Passa a WindTre e ricevi Giga illimitati ogni mese!

L’offerta WindTre Di Più Unlimited 5G con Easy Pay è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono ottenerla a un costo di 29,99 euro al mese. La tariffa permette di ricevere i seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 Minuti per le chiamate verso l’Estero

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

La tariffa è disponibile in modalità Easy Pay. Quindi, i nuovi clienti, al momento dell’attivazione dell’offerta, dovranno indicare la modalità di pagamento scelta per affrontare le spese mensili optando per carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre include nel prezzo i servizi utili e mette a disposizione dei suoi clienti il servizio Call center senza attesa, che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento.

Si ricorda che l’attivazione dovrà essere effettuata online e che la nuova SIM sarà spedita dal gestore tramite corriere. La spedizione della SIM non necessiterà di alcuna spesa aggiuntiva.