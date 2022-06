I pericoli per gli utenti di WhatsApp non mancano mai. I rischi legati alla piattaforma di messaggistica non sono legati soltanto alle conversazioni, ma anche ad un utilizzo poco accorto della propria foto profilo. Gli utenti che frequentano di continuo la chat, oltre ai messaggi, devono prestare quindi attenzione anche alla condivisione della propria immagine.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi per gli utenti

I malintenzionati della rete e gli hacker sfruttano nel migliore dei modi quelle che sono le regole molto permissive permesse dagli stessi sviluppatori di WhatsApp.

In controtendenza rispetto a quelle che sono le regole delle altre piattaforme di messaggistica istantanea o social, gli utenti di WhatsApp non solo hanno la possibilità di visualizzare a schermo intero le foto di eventuali sconosciuti, ma da queste hanno anche la possibilità di effettuare una serie di screenshot.

Accedendo alle immagini del profilo di eventuali sconosciuti, gli utenti possono mettere in pratica i loro atti di raggiro. Soltanto nelle ultime settimane, le denunce di furti d’identità alle autorità competenti sono cresciute in maniera esponenziale. Al tempo stesso, anche la diffusione dei profili fake in chat non è mai stata così alta.

Per tutelare la propria sicurezza legata alle immagini del profilo, gli utenti devono effettuare la cancellazione dell’immagine. In alternativa, gli iscritti alla chat, attraverso il menù Impostazioni, possono decidere di condividere l’immagine con i soli contatti nella rubrica dello smartphone. Questo sistema rappresenta una mediazione tra il desiderio di condivisione della foto e la tutela della propria sicurezza.