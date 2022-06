Fino al prossimo 6 giugno 2022 l’operatore virtuale Very Mobile permetterà di attivare nuovamente la propria offerta Weekend per la quinta volta consecutiva.

L’offerta, così, è attivabile anche per chi riceve SIM gratuite da attivare tramite l’iniziativa “Very Sorpresa” e per chi vuole attivare una nuova eSIM. Ricordiamoci insieme i dettagli.

Very Mobile rilancia l’offerta Weekend

L’offerta in questione, denominata Very 4.99 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 4,99 euro al mese con costo di attivazione e nuova sim a 0 euro.

Secondo la lista pubblicata sul sito ufficiale Very 4,99 è attivabile per i nuovi clienti Very che provengono da iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile e tanti altri. Sono esclusi i nuovi clienti che provengono da Kena, Spusu, Vodafone, TIM, ho. e WindTre.

Da alcuni giorni, l’offerta Very 4,99, è disponibile anche online, fino a nuova comunicazione, tramite una campagna pubblicitaria presente nel web che, cliccando, porta a una pagina dedicata all’interno del sito ufficiale di Very Mobile. In caso di credito insufficiente per il rinnovo, le offerte vengono sospese finché non si effettuerà una ricarica sufficiente a coprire il costo.