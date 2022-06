Gli utenti sono felicissimi della nuova campagna promozionale lanciata da Unieuro, la perfetta soluzione per riuscire a risparmiare al massimo, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale del prodotto che effettivamente si andrà ad aggiungere al carrello.

L’idea dell’azienda è di proporre una lunghissima serie di sconti, senza impedire a specifici clienti di accedervi; in altre parole, gli acquisti possono essere completati in negozio o anche online sul sito ufficiale, senza differenze e distinzioni nel prezzo finale di vendita. L’altro appunto da tenere bene a mente, riguarda comunque la possibilità di fruire della consegna gratuita presso il domicilio, nel momento in cui comunque l’ordine complessivo dovesse essere immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro, le offerte sono da paura

Gli sconti di Unieuro sono veramente assurdi, se non quasi unici nel loro genere, grazie alla campagna promozionale intitolata SottoCosto, e perfettamente in grado di raccogliere al proprio interno numerose occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

L’attenzione è stata fortemente posta sulla fascia alta della telefonia mobile, qui sarà possibile acquistare occasioni del calibro di Galaxy S20 FE, disponibile a soli 399 euro, come anche Galaxy S22+, in vendita nel periodo corrente a soli 949 euro (un ottimo prezzo, considerato il listino originario). Nel mentre, coloro che vogliono uno smartphone Apple, troveranno soddisfazione nell’ottimo iPhone 12, disponibile a 699 euro.

