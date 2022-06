I prezzi che Trony ha effettivamente deciso di lanciare nel periodo sono tra i più bassi degli ultimi mesi, in quanto comunque sono in grado di permettere al consumatore la più ampia possibilità di scelta, senza vincolare lo stesso all’accesso a specifiche categorie merceologiche o fasce di prezzo.

Avvicinarsi al volantino Trony è sicuramente più semplice di quanto avreste mai pensato, poiché gli acquisti possono essere completati praticamente in ogni negozio, senza variazioni nella spesa finale, con l’aggiunta diretta della presenza delle normali condizioni di vendita: no brand e con garanzia di 24 mesi.

Trony: attenzione agli sconti, i nuovi prezzi sono da urlo

Lo Sconto IVA di Trony riesce a fare la differenza nel mondo della rivendita di elettronica, in quanto comunque promette al consumatore finale la possibilità di aggiungere al carrello praticamente ciò che più desidera, ed in cambio godere di uno sconto effettivo del 18,03%.

L’idea è molto buona, ma è importante una precisazione; nel caso in cui abbiate pensato di ricevere una riduzione del 22%, sappiate che vi stavate sbagliando, per il semplice motivo che l’IVA originariamente non viene applicata sul prezzo di listino che vediamo sul cartellino, ma su uno più basso. Partendo da questa conoscenza, è facile immaginare che scorporando l’imposta, avrà una incidenza minore sul prezzo finale, rispetto ai suoi punti percentuali.

La promozione è valida su qualsiasi acquisto effettuato dagli utenti, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo. La riduzione è ad ogni modo immediata, viene applicata sul medesimo scontrino.