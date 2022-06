I trojan bancari nell’epoca in cui è possibile gestire i propri conti correnti dal proprio smartphone sono un problema diventato concreto e anche preoccupante, questo è quanto è emerso dall’ultimo rapporto di Zimperium che ha evidenziato dieci trojan super diffusi che sono in grado di infettare e bucare oltre 639 app finanziarie scaricate miliardi di volte nel mondo.

Queste app malware per diffondersi sfruttano il medesimo meccanismo già visto e rivisto, si intrufolano nel Play Store spacciandosi come banali app innocue, per poi però assumere il controllo del device una volta installate, vanno ad esempio a sovrapporre schermate contraffatte a quelle di accesso ufficiali delle app bancarie per poter copiare le credenziali di accesso e le chiavi OTP.

A guidare la classifica ci pensano gli Stati Uniti con 121 app prese di mira, seguiti dal Regno Unito con 55 app, mentre al terzo posto si trova l’Italia, con 43 app bancarie/finanziarie prese di mira dai trojan bancari.

Il trojan che invece ha il range di app attaccabili più ampio è teabot, in grado di bucare 410 app, mentre di contro l’app che ha più malware aggressori è invece BBVA, aggredibile da 7 dei dieci malware.

I dieci trojan bancari più diffusi

Ecco di seguito la lista di Zimperium con i Trojan e i loro bersagli: