Anche se la notizia circolava già da qualche settimana, il colosso sud coreano Samsung sembrerebbe aver velatamente confermato che non produrrà il nuovo Galaxy Watch 5 Classic.

Nell’ultimo aggiornamento della One UI 4.5 Beta per Galaxy Watch 4, è infatti presente anche la nuova versione di Samsung Health, che mostra l’elenco dei dispositivi compatibili, dove non è stato trovato il modello Classic. Scopriamo maggiori dettagli.

Samsung: il Galaxy Watch 5 non avrà un modello Classic

Il fatto degno di nota è che ora vi si trovano due modelli Galaxy Watch inediti: Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro, proprio come avvenuto l’anno scorso, con l’inserimento dei Watch 4 poco prima della presentazione. Ma ancora più interessante è che nella lista non vi sia un Galaxy Watch 5 Classic.

Secondo alcune voci, infatti, ci sarebbero dovuti essere tre modelli di Galaxy Watch 5, anticipazione poi ridimensionata da SamMobile. Stando agli ultimi rumor, i nuovi Galaxy Watch 5 Pro dovrebbero avere una batteria più capiente (572 mAh), vetro zaffiro e nessuna lunetta girevole.

Che dire, per scoprire maggiori dettagli non ci resta che attendere ancora qualche settimana, noi di TecnoAndroid vi terremo sicuramente informati sulle novità in arrivo.