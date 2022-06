IPTV: scoperte nuove piattaforme dalla Guardia di Finanza, multati tutti

Continuare a percorrere strade non convenzionali per ottenere in casa degli abbonamenti a pagamento in maniera scontata, può condurre a problemi enormi. La Guardia di Finanza ha scoperto ultimamente nuove piattaforme che sono infatti cadute sotto i suoi colpi. La pirateria infatti ogni giorno rischia sempre di più di scomparire.

“Si tratta di un vero e proprio Internet Service Provider (ISP) i cui server consentivano di far funzionare diverse IPTV illegali”.

IPTV: la Guardia di Finanza sequestra 500 risorse web e 40 canali Telegram

Stando a quanto riportato, le indagini del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologici della Guardia di Finanza sarebbe riuscito a sequestrare 500 risorse web e 40 canali Telegram. Questi pubblicizzavano gli abbonamenti e detenevano al loro interno 20.000 iscritti. Ora questi saranno tutti i tracciati e multati con sanzioni enormi.

Questo il commento da parte di Sky dopo l’operazione:

“La Guardia di Finanza ha il pieno sostegno di Sky nella sua attività di contrasto alla pirateria audiovisiva e accogliamo con favore l’operazione di oggi, l’ultima di una serie di azioni sempre più efficaci volte a porre fine a questo fenomeno illegale. La pirateria audiovisiva non solo finanzia la criminalità organizzata e colpisce negativamente le industrie creative, ma comporta anche rischi reali per gli utenti finali.“