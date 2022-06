Il team di sviluppo del social network Instagram è sempre al lavoro per portare delle novità sull’applicazione e contrastare i concorrenti come TikTok, Snapchat e molti altri.

Per questo motivo Meta ha rilasciato nuove funzionalità per Instagram, in particolare per la funzione Reels. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Instagram: novità per i Reels

I creator che utilizzano il noto social network hanno ora accesso ad una libreria di effetti sonori migliorati, per dare un tocco in più ai propri contenuti. Inoltre hanno la possibilità di importare file audio direttamente in Reels. La nuova funzione è accessibile tramite l’apposito interruttore “Importa audio”, sarà necessaria per lo scopo una clip video di almeno cinque secondi, dalla quale verrà estrapolato l’audio e importato in Reels. Una volta fatto ciò, tutti gli utenti avranno la possibilità di utilizzare i suoni in questione nei loro contenuti.

Inoltre, il limite di tempo per i Reels è stato alzato dai precedenti 60 secondi fino a 90 secondi. Insomma, nonostante non si raggiungano i 10 minuti offerti da TikTok, è comunque un aumento notevole se consideriamo che inizialmente la lunghezza consentita dagli Instagram Reels era di 15 secondi, passati poi a 30 secondi, 60 secondi e ora ai 90 secondi.

Un’altra novità consiste nel poter creare sondaggi e quiz per la community, dando agli utenti la possibilità di utilizzare le emoji per valutare i contenuti, come già accade per le Storie. Infine una nuova funzionalità introdotta dall’aggiornamento riguarda i Modelli, i creator avranno la possibilità di sincronizzare facilmente le clip con musica e video; il modello verrà precaricato con un segnaposto e potrà essere modificato.