Iliad per l’estate ha riportato in auge una delle sue ricaricabili più popolari: la Giga 120. I clienti che cambiano il loro operatore di riferimento nel corso di queste settimane potranno attivare una tariffa molto vantaggiosa che unisce soglie di consumi quasi illimitate con prezzi da vero ribasso.

Iliad, la tariffa con 120 Giga ed il 5G a costo zero

Il formato della Giga 120 è ancora una volta confermato. Per quanto concerne il prezzo, gli utenti si troveranno a pagare solo 9,99 euro ogni mese per il rinnovo, con la possibile aggiunta di 10 euro in modalità una tantum per la sottoscrizione della SIM. I consumi prevedono invece chiamate senza limiti e SMS da inviare a chiunque con 120 Giga per navigare in internet.

Le note positive della Giga 120 non si esauriscono alle soglie di consumo e ai prezzi. Il gestore francese, ad esempio, offre a tutti i suoi utenti anche il servizio della tecnologia 5G. Le connessioni internet con le reti di ultima generazione, quindi, saranno completamente a costo zero tanto per i vecchi clienti quanto per i nuovi abbonati.

La strategia commerciale di Iliad ribalta in maniera netta le posizioni di TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità.

Gli investimenti sul 5G di Iliad hanno già portato al lancio della tecnologia in ben 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno e per i mesi a venire è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.