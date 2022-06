Le offerte del volantino Coop e Ipercoop sono davvero assurde, tutti gli utenti hanno difatti la possibilità di accedere ad una serie incredibile di sconti speciali, pensati appositamente per garantire un risparmio che supera di gran lunga le aspettative generali.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione quanto di buono l’azienda aveva già fatto in passato, ricordando infatti che tutti gli acquisti, a differenza del normale, sono anche effettuabili online sul sito ufficiale, in modo da potervici accedere dal divano di casa, senza costi aggiuntivi per quanto riguarda la spedizione presso il domicilio (solo se la spesa supera i 19 euro).

Nel nostro canale Telegram ufficiale potete trovare i nuovi codici sconto Amazon, premete qui ed iscrivetevi subito.

Coop e Ipercoop: le offerte ed i prezzi di Giugno

Come spesso accade nei supermercati, anche Coop e Ipercoop hanno virato verso il mondo della telefonia mobile di fascia media, ciò sta a significare, in parole povere, che i prodotti acquistabili hanno prezzi non superiori ai 450 euro, e sono ugualmente in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Il modello maggiormente interessante dell’intera selezione, è senza dubbio il Galaxy S20 FE, un prodotto del 2021, con il quale gli utenti possono fruire di tutte le specifiche di base del Galaxy S20, con la sola sostituzione del processore Qualcomm, al posto dell’Exynos. Non mancano, ad ogni modo, anche Xiaomi Mi 10T, Galaxy A52 o anche Galaxy A32. Le occasioni non terminano qui, se volete conoscere da vicino ogni singolo sconto del volantino, non dovete fare altro che collegarvi al sito.