Coop: arrivano le promo EVO di CoopVoce con 4 euro al mese

Sono davvero tanti ormai i gestori che districarsi all’interno di questa fittissima rete è diventato difficile. In realtà c’è solo l’imbarazzo della scelta dal momento che tutte le aziende sono adesso in grado di fornire un servizio di rilievo.

Ad occupare maggiormente le idee di coloro che vogliono cambiare provider ultimamente sono i gestori virtuali. Quelle che inizialmente erano realtà dalle quali gli utenti italiani tendevano a discostarsi, oggi sono tra le più gettonate per via di tante opzioni. La prima è sicuramente il prezzo, molto basso come nel caso delle promo di CoopVoce, mentre la seconda consiste nei contenuti che risultano essere davvero pieni. Sono ancora disponibili le promozioni Evolution, le quali includono al loro interno fino a 100 giga.

CoopVoce: le migliori offerte sono disponibili nella linea EVO, ecco fino a 100GB in 4G ogni mese

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione per sempre.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS