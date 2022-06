Carrefour nasconde all’interno dell’ultimo volantino, una nuova incredibile selezione di sconti speciali, con possibilità di approfittare di prezzi bassi e convenienti, anche nel momento in cui comunque si volesse semplicemente acquistare un bene di prima necessità.

Una piccola parte del volantino è stata riservata alla tecnologia, sezione nella quale risulta possibile acquistare uno smartphone economico, in vendita ad un prezzo finale decisamente concorrenziale. Ricordiamo solamente che il prodotto in questione è disponibile esclusivamente nei negozi, al momento lo stesso prezzo non è stato attivato anche sul sito ufficiale.

Carrefour: le nuove offerte e tutti i prezzi più bassi

La spesa da Carrefour, per quanto ne concerne la telefonia mobile, è interamente mirata su uno smartphone decisamente economico, quale è lo Xiaomi Redmi 9A. Il prodotto in questione appartiene alla fascia bassa della telefonia mobile, e per questo viene commercializzato alla modica cifra di soli 94,90 euro, per la variante che prevede 64GB di memoria interna.

La scheda tecnica lo descrive alla perfezione come uno smartphone dotato di un discreto display da 6,53 pollici di diagonale, e risoluzione HD+, affiancato da un processore quad-core con 2GB di RAM, per finire con una batteria da 5000mAh, pronta a garantire una autonomia superiore alla media.

Il prodotto, come anticipato del resto, viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che è distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed è anche sbrandizzato, per aggiornamenti sempre più tempestivi.