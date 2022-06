WhatsApp avrà presto una funzionalità che tutti stanno aspettando ormai da tempo: la possibilità di modificare un messaggio inviato. Secondo quanto riferito, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta sta lavorando alla funzione di modifica del messaggio per garantire che non vengano commessi errori.

Un recente rapporto di WABetaInfo ha rivelato che WhatsApp ha iniziato a lavorare sulla possibilità di modificare i messaggi di testo inviati. In questo modo, sarai in grado di correggere gli errori di battitura o, se necessario, modificare completamente il messaggio.

L’idea tempo fa fu stata scartata, ma si scopre che il 2022 potrebbe essere l’anno in cui raggiungerà finalmente gli utenti.

Addio brutte figure

Il rapporto include anche uno screenshot, che mostra come funzionerà l’opzione di modifica. È stato rivelato che l’opzione verrà visualizzata una volta premuto a lungo un messaggio. Questa opzione apparirà in aggiunta alle opzioni Info e Copia. Tutto quello che devi fare è fare clic sull’opzione Modifica, digitare il nuovo messaggio e inviarlo di nuovo.

Si suggerisce che non ci sarà alcuna cronologia delle modifiche per visualizzare tutte le versioni modificate del messaggio. Inoltre, non sappiamo se ci sarà un limite di tempo per utilizzarla. Per chi non lo sapesse, la possibilità di eliminare un messaggio dopo che è stato inviato ha una finestra temporale di circa un’ora.

Resta da vedere come WhatsApp pianificherà la sua opzione di modifica. Poiché è attualmente in fase di sviluppo, è probabile che ci vorrà del tempo prima che sia disponibile per gli utenti. L’opzione è prevista raggiungerà sia le versioni Android, iOS che quelle desktop.