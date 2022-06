Trony non vuole perdere clienti, anzi vuole proseguire sull’ottima strada intrapresa in passato, con il lancio di una campagna promozionale che punta a fornire la possibilità di aggiungere al carrello praticamente ciò che più si desidera, senza costi aggiuntivi di sorta.

La soluzione che troverete raccontata nel dettaglio nel nostro articolo, è finalmente disponibile universalmente nei vari negozi in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati praticamente dove si vuole, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. In parallelo, i prodotti sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 2 anni, con validità a partire dalla data della compravendita, a cui si aggiunge la variante no brand per la sola telefonia mobile.

Trony: le offerte hanno prezzi bassissimi

Con lo Sconto IVA di Trony, tutti gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare moltissimo, senza differenze particolari in merito alle categorie merceologiche o comunque fasce di prezzo di appartenenza. Nel momento in cui vi avvicinerete al volantino, sappiate che indipendentemente da ciò che acquisterete, lo sconto finale sarà pari al 18,03%, con applicazione immediata sullo scontrino.

Essendo uno scorporo dell’IVA, non si parlerà mai di uno sconto effettivo del 22%, per il semplice fatto che la tassa viene applicata su un listino più basso rispetto a quello che è il prezzo del cartellino; di conseguenza, nel momento in cui viene rimossa, avrà una incidenza inferiore, corrispondente appunto al 18,03%.