Telegram rilancia la sua sfida, oramai storica, a WhatsApp. La chat di messaggistica istantanea blu vuole emergere nel mercato e vuole sfidare la piattaforma di casa Meta. Per accrescere il suo bacino di pubblico e per accreditarsi agli occhi di eventuali nuovi utenti, Telegram ha messo in preventivo una serie di novità.

Telegram, l’aggiornamento per i toni vocali

Da alcune settimane gli sviluppatori di Telegram stanno valutando un interessante upgrade, con l’obiettivo di rendere l’esperienza sulla piattaforma di messaggistica personalizzata per ogni iscritto. Gli utenti di Telegram avranno ora la possibilità di impostare una suoneria per messaggi o per le chiamate mutuando un file audio disponibile sul proprio device. Il file audio sarà quindi impostato come notifica.

Attraverso questo upgrade gli sviluppatori desiderano modulare il servizio sulla base di ogni singolo utente. Puntare sulla personalizzazione della piattaforma rappresenta un ulteriore punto di distanza rispetto a WhatsApp.

Sempre in casa Telegram una novità ulteriore è in rampa di lancio. In nome di una massima personalizzazione del servizio, a breve gli utenti avranno anche la possibilità di cambiare le tempistiche per silenziare i messaggi, anche oltre i limiti standard delle 8 ore o dei 2 giorni. In base alle proprie esigenze, gli utenti avranno la possibilità di modificare il tempo per lo stop alle notifiche di una determinata conversazione.

Tale upgrade sarà disponibile sia per le conversazioni singole sia per le conversazioni di gruppo e i canali. Questi aggiornamenti saranno rilasciati sulle versioni di Telegram sia per iPhone che per smartphone Android di recente data.