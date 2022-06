Durante le ultime settimane sono emerse ulteriori truffe per gli utenti di Postepay. I clienti che hanno una carta di credito ricaricabile con Poste Italiane, nonostante gli sforzi fatti dall’istituto per un netto miglioramento della sicurezza online, sono ancora vittime di tentativi di phishing da parte degli hacker della rete.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

Il punto critico per i clienti di Postepay sono ancora i messaggi in cui si paventano finti accrediti sulla carta. Gli utenti devono prestare particolare attenzioni a messaggi di questo genere: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Attraverso comunicazioni in cui si promuovono accrediti talvolta anche superiori ai 1000 euro, gli hacker invitano i lettori a cliccare su una serie di link in allegato. Basta un click sul link per conseguenza davvero disastrose.

Come emerso da episodi simili, proprio attraverso questi link gli utenti riescono ad accedere ai dati riservati del pubblico. Oltre ad una questione relativa alla sicurezza delle informazioni personali, in questo modo gli hacker potrebbero accedere anche alle credenziali home banking delle potenziali vittime.

Il focus sulle credenziali home banking deve essere massimo. In caso di furto dei dati, i malintenzionati avrebbero gioco facile nell’accedere ai risparmi presenti sulla Postepay. Già tante persone in passato hanno segnalato questi casi critici con fondi persi nel giro di pochi minuti.

In caso di contenuti e messaggi sospetti, gli utenti devono comunicare con il servizio assistenza di Poste Italiane via call center o anche attraverso i canali mail.