L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente prorogato la propria offerta denominata Ultraveloce a 26.90 euro al mese fino alla fine 25 giugno 2022.

Negli uffici postali, l’offerta proseguiva invece al costo standard di 26,90 euro al mese, dal 1° giugno 2022 il costo standard è tornato anche online nel sito ufficiale di PostePay e in quello di Poste Italiane. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile proroga Ultraveloce fino al 25 giugno 2022

PosteCasa Ultraveloce viene pubblicizzata come un’offerta con “due connessioni”, in quanto propone sia una linea fissa con connessione illimitata e modem Wi-Fi, che una linea mobile con Giga illimitati su una SIM apposita, inserita all’interno di una chiavetta 4G. Per quanto riguarda la linea fissa, al cliente viene attivata una delle tecnologie disponibili, ovvero Fibra FTTH o Misto Fibra Rame FTTE o FTTC.

Per le attivazioni in Fibra FTTH, disponibile sia su rete Open Fiber che su rete TIM, i clienti possono raggiungere una velocità massima pari a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload (su rete Open Fiber) oppure 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload (su rete TIM).

Con la chiusura della promo web disponibile fino al 31 Maggio 2022, adesso anche online è previsto un contributo di attivazione, consegna e installazione pari a 49 euro invece che 99 euro. In ogni caso, il cliente deve comunque sostenere l’imposta di bollo, pari a 16 euro addebitati nelle prime 8 fatture. Per quanto riguarda invece la fatturazione del costo mensile, questa avviene a intervalli bimestrali a mezzo conto telefonico, con pagamento tramite bollettino postale. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.