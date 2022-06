Netflix ha avuto un mese strepitoso a maggio grazie all’attesissima conclusione di Ozark e all’attesissimo ritorno da record di Stranger Things. Gli abbonati noteranno senza dubbio che il servizio si sta preparando per un mese di fuoco a giugno, poiché non mancheranno gli speciali stand-up selezionati dal grande festival “Is a Joke“.

Ovviamente, questa non è l’unica nuova programmazione in arrivo questo mese su Netflix, motivo per cui ci concentreremo sul ritorno di The Umbrella Academy per la sua terza stagione insieme ad altri spettacoli originali a cui vale la pena dare un’occhiata a giugno 2022.

Spettacoli da non perder a giugno 2022

Floor Is Lava

Floor Is Lava è tornato per un’altra stagione e sembra che uno dei programmi di gioco Netflix più creativi fino ad oggi abbia alzato la posta per la stagione 2. Un trailer per la prossima stagione mostra nuove sfide in arrivo, oltre ad alcuni volti che ritornaneranno nello show.

Chiunque si sia perso la prima stagione potrebbe non capire il perché di tanto entusiasmo, quindi consigliamo a tutti i lettori di affrettarsi a guardare questo irreverente show.

Keep Sweet: Pray and Obey

Oltre 400 bambini sono stati presi in custodia dopo che le forze dell’ordine hanno trovato prove di abusi fisici, emotivi e sessuali. La regista vincitrice del premio Emmy e Peabody Rachel Drtzin offre una miniserie in quattro parti che presenta filmati d’archivio inediti, interviste e molte altre informazioni su Warren Jeffs, l’uomo che ha ideato l’intera operazione e i suoi atti illegali.

Questa sarà probabilmente una di quelle serie cult, e per coloro che sono curiosi di conoscere tutta la storia a riguardo ci sono molte scene inedite che non bisogna perdere.