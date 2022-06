Automobili Lamborghini, con sede a Sant’Agata Bolognese, ha depositato oggi, 25 maggio, un importante brevetto presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

L’ultimo brevetto di Lamborghini prende il nome di “Revuelto”. Il brevetto si applicherà a beni e servizi delle classi 9, 12, 25 e 28 dell’EUIPO. La classe 9 include essenzialmente tutte le caratteristiche di un’auto. La classe 25 è composta da tutti gli indumenti, mentre la classe 28 menziona macchinine, modellini in scala, giochi di auto da corsa e ogni altro giocattolo relativo alle auto.

Ma la vera sorpresa è la Classe 12, che include le auto elettriche. È abbastanza evidente che Lamborghini vuole mantenere questo nome tutto per sé, il che può significare solo una cosa.

Se conosci il mondo delle atuo, saprai che la maggior parte delle Lambo prendono il nome da famosi tori spagnoli. Lamborghini si è allontanata da questa struttura solo due volte prima di oggi, come nel caso della “Sesto Elemento“.

Revuelto è un sostantivo spagnolo per “uova strapazzate“. Non pensiamo che sia quello che aveva in mente Lamborghini a meno che il Revuelto non acceleri così ferocemente da strapazzarti durante la guida.

Il primo veicolo elettrico di Lamborghini si chiamerà Revuelto?

Perché allontanarsi da una tradizione così nota? Il segreto può essere nascosto nella Classe 9 del brevetto. Oltre alle caratteristiche standard del veicolo, vengono citate anche batterie per auto, batterie elettriche ricaricabili, centraline di alimentazione, unità di alimentazione, batterie per veicoli elettrici e caricabatteria per autoveicoli. La classe 12 menziona esplicitamente le auto elettriche per nome.

Il CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha rivelato che il suo primo EV sarebbe stato un 2+2 con maggiore altezza da terra. In sostanza, una GT elettrificata che porterà la battaglia alla Ferrari Purosangue.

“Sarà un’auto più versatile e questa sarà la prima auto completamente elettrica in arrivo prima che l’Urus sia completamente elettrificata“, ha affermato Winkelmann.