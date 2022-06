Iliad non si ferma soltanto sulla telefonia mobile. Il gestore francese ha messo in preventivo anche una serie di ricche iniziative che riguardano la telefonia fissa ed in particolare la connessione internet con la Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Il 2022 rappresenta per Iliad proprio l’anno dell’esordio nel mercato della telefonia fissa. I clienti potranno accedere alle prime tariffe con la Fibra ottica, contando come sempre sulla massima convenienza. Il provider, anche in questo settore, ha deciso di confermare la sua politica con i più bassi di sempre a fronte di un pacchetto di consumi, senza limiti per gli utenti.

L’offerta in abbonamento migliore per la Fibra ottica resta la Iliad Box. I clienti che si trovano ad attivare questo piano pagheranno un totale di 15,99 euro ogni mese. Nel novero dei consumi, gli abbonati potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri, sia fissi che mobili, anche verso l’estero ed anche senza scatto alla risposta. Per la quota internet è invece prevista la connessione illimitata sino a 4 Gbps.

Le condizioni attuali di Iliad dicono che il costo di 15,99 euro è esclusivo per coloro che effettuano contestualmente all’attivazione di una ricaricabile. In caso di mancata promozione ricaricabile il prezzo per la Fibra ottica sale a 23,99 euro al mese.

Sia nella prima circostanza tariffaria, sia nella seconda, gli utenti dovranno aggiungere un contributo una tantum di attivazione pari a 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.