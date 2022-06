Geeked Week 2022: Netflix e l'evento virtuale, in arrivo novità e segreti inediti!

Ogni anno i fan dell’intrattenimento geek aspettano con ansia la Geeked Week 2022 di Netflix. Questo altro non è che un evento internazionale virtuale della durata di cinque giorni che rende omaggio ai film, alle serie e ai giochi Netflix. Quando e dove vederlo? Verrà trasmesso in diretta streaming da lunedì 6 a venerdì 10 giugno 2022 sui canali ufficiali di Netflix, tra cui YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook. Ogni giornata è una sorpresa per i fan in quanto rivela teaser e trailer esclusivi, anteprime, annunci a sorpresa, filmati inediti, interviste con i cast, letture di sceneggiature e tanto altro. Scopriamo tutti i dettagli.

Geeked Week 2022: come si suddividerà l’evento?

Il trailer ufficiale della Netflix Geeked Week 2022 prevede:

6 giugno h. 18:00 – [Day 1] SERIE TV

7 giugno h. 18:00 – [Day 2] FILM

8 giugno h. 1:00 – [Day 3] ANIMAZIONE

9 giugno h. 18:00 – [Day 4] STRANGER THINGS

10 giugno h. 19:00 – [Day 5] GIOCHI