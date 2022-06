Un volantino davvero molto interessante si cela alle spalle dell’ultima campagna promozionale di Euronics, la perfetta occasione per mettere mano al portafoglio ed avere la certezza di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

La campagna promozionale che potrete trovare direttamente nell’articolo, tuttavia, presenta qualche piccola limitazione da non perdere assolutamente di vista, in quanto gli acquisti non potranno essere completati praticamente ovunque, ma dovranno essere effettuati in esclusiva presso i negozi di appartenenza di specifici soci. Nel nostro caso i prezzi sono validi presso Euronics Nova, consigliamo comunque di verificare di persona presso il punto più vicino alla vostra residenza.

Sul nostro canale Telegram ufficiale potete trovare codici sconto ed ottime offerte Amazon, iscrivetevi subito a questo link.

Euronics: scoprite in esclusiva le nuove offerte

Le offerte del volantino Euronics mettono le ali agli sconti, in questi giorni di inizio Giugno, infatti, gli utenti si ritrovano a poter acquistare innumerevoli smartphone a prezzi decisamente concorrenziali, se non addirittura più bassi delle scorse puntate. I modelli maggiormente attraenti sono legati alla fascia alta, e comprendono comunque Galaxy Z Flip3, il foldable più amato dal pubblico, il cui prezzo si aggira sui 699 euro, salendo poi verso Apple iPhone 13, il più recente ed assolutamente invidiabile a 829 euro, per finire con Galaxy S21 FE, disponibile nel periodo a soli 499 euro.

Gli utenti che invece vogliono smartphone decisamente più economici, potranno pensare di acquistare Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 10S, Galaxy A22, Galaxy A32, Oppo A74, Redmi 9C e similari. Tutti gli sconti del volantino sono raccolti per comodità sul sito ufficiale.