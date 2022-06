Una campagna promozionale lampo è stata lanciata da Esselunga con il chiaro intento di avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, oltre che i più classici beni di prima necessità, con la promessa comunque di garantire un eccellente livello di risparmio.

Il volantino rispecchia tutti gli standard a cui l’azienda ci ha abituato nel passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, non interamente sul sito ufficiale, come accade invece da altre parti. Le limitazioni, tuttavia, terminano qui, poiché a conti fatti sarà possibile recarsi praticamente ovunque, avendo ugualmente la certezza di risparmiare al massimo; attenzione solamente alle scorte, per quanto riguarda la telefonia mobile sono estremamente limitate.

Esselunga: offerte shock a disposizione di tutti

Con Esselunga gli utenti hanno la possibilità di acquistare uno smartphone veramente eccellente, stiamo parlando di Oppo A54s, ad un prezzo decisamente risicato, ovvero soli 169 euro, per la versione che prevede anche 128GB di memoria interna.

Il prodotto, ricordando che le condizioni di vendita sono le stesse di quelle anticipate in precedenza, presenta una scheda tecnica davvero di tutto rispetto, impreziosita dalla presenza di una batteria da ben 5000mAh, per una autonomia superiore alla media, passando per il display da 6,5 pollici (sebbene la risoluzione sia solo HD+), oppure certificazione IPX4, ed un comparto fotografico con il sensore principale da ben 50 megapixel. Il volantino, lo ricordiamo, è attivo fino all’8 giugno 2022.