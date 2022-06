Con il volantino di Comet, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti ad avere l’occasione di spendere pochissimo nel momento in cui dovessero decidere di acquistare un nuovo prodotto di tecnologia, a prescindere dalla categoria merceologica.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione le aspettative del consumatore, anche in termini di disponibilità sull’intero territorio. Avete capito bene, per riuscire ad approfittare delle ottime offerte, non sarà necessario recarsi personalmente presso un qualsiasi negozio, ma sarà possibile affidarsi all’e-commerce ufficiale dell’azienda, con la certezza di ricevere gratis la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi, solo nel caso in cui la spesa dovesse essere immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: spettacolari offerte per tutti i gusti

Grazie al volantino Comet i prezzi sono letteralmente in caduta libera, e sono pronti a ritagliarsi un grande spazio nel cuore di tutti gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Tra i tantissimi modelli in promozione, oggi vi riportiamo due scelte che rientrano nei 600 euro di spesa effettiva.

La prima va a toccare il Galaxy S21 FE, un prodotto da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, caratterizzato da specifiche tecniche recentissime e di alto livello, ma con alle spalle un prezzo che non va oltre i 449 euro. Dall’altro lato ecco spuntare l’ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone che risulta essere in vendita a 599 euro, ed è caratterizzato da specifiche più datate, in quanto in vendita a più di 2 anni ormai.