WhatsApp si aggiorna con tante novità: utenti felicissimi e aggiornamento in arrivo

Una delle più grandi qualità di WhatsApp, oltre a fornire un servizio impeccabile per quanto riguarda la messaggistica istantanea da diversi anni, è quella di modificarsi e migliorarsi pian piano nel tempo.

La nota piattaforma infatti è diventata famosissima soprattutto per tutte le migliorie che sono state apportate nel corso del tempo. Abbiamo assistito ad aggiornamenti che hanno migliorato l’interfaccia e quindi l’applicazione dal punto di vista visivo, così come nuovi update che hanno introdotto nuove funzionalità che hanno contribuito a migliorare WhatsApp sotto tutti gli aspetti.

Adesso sarebbe la volta di un nuovo aggiornamento, il quale è stato appena rilasciato nella versione beta dell’applicazione per gli utenti Android.

WhatsApp: sta per arrivare un nuovo aggiornamento, per ora è disponibile in beta

Secondo quanto riportato da alcune notizie sul web, nelle prossime settimane potremmo incontrare il nuovo aggiornamento di WhatsApp.Secondo quanto riportato il nuovo accorgimento riguarderà i gruppi, con un riferimento particolare all’eventuale possibilità di abbandonarli senza dare nell’occhio e quindi in maniera silenziosa.

Pronta quindi all’arrivo la nuova funzione di abbandono silenzioso delle chat di gruppo, la quale cambierà un po’ le cose. Tutti sanno che infatti ora quando si decide di lasciare un gruppo, WhatsApp inserisce un messaggio di sistema all’interno della chat che va ad informare gli altri membri. Ora, quando si deciderà di abbandonare il gruppo, sarà disponibile una nuova opzione nel menu a comparsa che verrà fuori, la quale concederà la voce “Mute Instead“. In questo caso dunque passerete in osservati e nessuno saprà che avrete abbandonato il gruppo di WhatsApp.