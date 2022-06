WhatsApp nel corso di queste ultime settimane sta dando dimostrazione della sua grandezza agli utenti e agli addetti ai lavori. Gli sviluppatori sono in costante lavoro per proporre al pubblico una serie di novità, volte a garantire il successo continuo del servizio di messaggistica.

Dopo l’arrivo di importati novità come il lancio delle reaction e la nuova struttura delle videochiamate estese a 32 partecipanti, finalmente gli sviluppatori di WhatsApp danno seguito ad una richiesta oramai storica da parte del pubblico.

WhatsApp, la possibilità di modificare i propri messaggi

Con i prossimi aggiornamenti di WhatsApp, gli utenti avranno la possibilità di modificare i messaggi già inviati sulla piattaforma. In pratica, una volta inviato un contento scritto in una chat di gruppo così come in una conversazione singola, gli iscritti potranno intervenire per cambiare totalmente o in parte il testo già inviato.

Questo upgrade segue la stessa linea di quello relativo alla cancellazione dei messaggi. Gli utenti, in tal senso, avranno la possibilità di modificare i loro messaggi entro un tempo limite preimpostato dalla chat.

I destinatari della comunicazione non avranno modo di vedere la prima versione di un messaggio modificato ma, come per la funzione di eliminazione, riceveranno una notifica relativa all’avvenuto cambiamento del testo.

Non si conoscono ancora con precisione le tempistiche circa quest’aggiornamento di WhatsApp. Per ora gli sviluppatori stanno lavorando al tool sulle diverse versioni beta dell’app di messaggistica. E’ plausibile però che tale scenario diventi realtà già entro l’estate sia su iPhone che su smartphone Android di ultima generazione.