Le nuove offerte che Unieuro ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti italiani, possono davvero riuscire a fare la differenza, in un periodo storico in cui comunque tutti sono alla ricerca dei migliori prodotti, al giusto prezzo finale di vendita.

Il volantino attualmente disponibile presso tutti i negozi dell’azienda, oltre che direttamente online sul sito ufficiale, spazia tra le più svariate categorie merceologiche, riuscendo difatti a mettere un forte distacco rispetto alle dirette concorrenti del mercato nazionale. Coloro che decideranno di acquistare sfruttando l’e-commerce, devono comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: tantissime offerte per tutti i gusti

Gli sconti lanciati da Unieuro possono davvero riuscire ad avere la meglio su un numero sempre maggiore di dirette concorrenti della rivendita di elettronica. La campagna promozionale riesce a toccare i migliori smartphone in circolazione, come Apple iPhone 12, disponibile a 699 euro, o Galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira sui 399 euro, senza comunque dimenticarsi del più recente Galaxy S22+, in vendita a 949 euro.

Nel mentre, sempre nello stesso volantino, sarà poi possibile acquistare anche i più economici Xiaomi 11T, Redmi 9C, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G o Galaxy A13, tutti distribuiti a meno di 240 euro. Se volete esser i primi a scoprire in esclusiva la nuovissima campagna promozionale di Unieuro, ricordatevi di collegarvi quanto prima al sito ufficiale.