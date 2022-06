Lo Sconto IVA presentato nel periodo da Trony, fa davvero miracoli riuscendo a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti hanno la possibilità di sostenere, nel momento in cui decideranno di acquistare un qualsiasi prodotto incluso all’interno della campagna stessa.

Il volantino non viene frammentato come da Euronics, poiché nel periodo corrente è possibile acquistare presso qualsiasi punto vendita in Italia, senza differenze territoriali o regionali. In parallelo, ogni prodotto viene distribuito con la solita garanzia di 24 mesi, ma sopratutto con la possibilità di appoggiarsi alla variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile di ultima generazione.

Trony: in cosa consiste lo Sconto IVA

L’idea alla base dell’ottimo Sconto IVA propone infatti all’utente finale la possibilità di scegliere cosa scontare, in altre parole sarà possibile recarsi in un qualsiasi negozio dislocato all’interno del territorio nazionale, aggiungere al carrello praticamente ciò che si desidera, ed in cambio godere di uno sconto fisso del 18,03%, rispetto al prezzo originario di listino.

La riduzione non sarà mai del 22% per un semplice motivo, nel momento in cui lo Stato applica l’IVA, il prezzo è originariamente più basso di ciò che vediamo sullo scontrino, di conseguenza scorporandola da quest’ultimo, scopriamo avere una incidenza inferiore rispetto ai suoi punti percentuale. Non c’è trucco, non c’è inganno, non temete in alcun modo, tutti i calcoli sono stati completati correttamente.

Per i dettagli consigliamo, come al solito del resto, di collegarsi al sito ufficiale di Trony.