TikTok: perché si scrive "Fake Body" sotto ai video? Il motivo è diabolico

Nell’ormai lontano 2016 nasceva TikTok, un noto social cinese che aveva l’obbiettivo di far divertire semplicemente registrando, montando e condividendo video della durata di un minuto. Ai tempi nessuno si sarebbe immaginato che tale invenzione potesse arrivare così lontano, raggiungendo circa 1 miliardo di utenti. Eppure è successo, e ora bisogna persino fare attenzione a come si usa. In che senso? Man mano che acquisisce fama, la piattaforma sta diventando sempre più pericolosa soprattutto per gli adolescenti.

TikTok: cosa significa “fake body” sotto i video? La risposta è incredibile

Insomma, TikTok non è più un ambiente sereno. Per questa ragione, al fine di aumentare la privacy e proteggere i suoi utenti, ha aggiornato le linee guida da rispettare. Ad esempio ha rimosso gli utenti al di sotto dei 13 anni, o i continui ban per violazione delle regole della community. Ciononostante si fa di tutto pur di pubblicare un video in costume, anche ingannare l’algoritmo. Come? Aggiungendo proprio la scritta fake body.

Vi spieghiamo meglio: gli utenti inseriscono il termine fake body, ovvero corpo falso, nei loro video o nel testo dei post in cui si scorge qualsiasi forma di nudità al fine di evitare il blocco. Infatti, sebbene folle da pensare, se un tiktoker pubblica contenuti in bikini inserendo la scritta fake body non correrà alcun rischio di segnalazione e rimozione da TikTok. Il termine può essere inserito tra parentesi quadre oppure come hashtag.

Tuttavia questo trucchetto funzionerà ancora per poco visto che i moderatori dell’app si stanno impegnando per sviluppare un sistema che riconosca questi contenuti nonostante tutto.