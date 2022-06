IperCoop e CoopVoce: le super offerte che arrivano a 100GB con un regalo

CoopVoce è uno di quei provider che ha costruito le proprie fortune pian piano con il tempo. Se prima nessuno voleva saperne delle sue offerte, ora tutti cercano di valutarne l’effettiva sottoscrizione per via dei prezzi molto bassi ma soprattutto delle grandi garanzia che riguardano la durata.

Stiamo parlando di opportunità che non possono passare inosservate, soprattutto per via dei contenuti che risultano tra i più generosi in circolazione.

CoopVoce: superate le aziende rivali con delle offerte strepitose che riguardano la celebra linea EVO

È bastato poco a per continuare a tenere la leadership nel settore dei gestori virtuali. Il noto provider infatti continua ad includere sul suo sito ufficiale le migliori promozioni disponibili, ovvero quelle Evolution che hanno fatto drizzare le antenne al pubblico. Basta recarsi sul sito ufficiale per poterle sottoscrivere e richiedere a casa una Sim.

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS