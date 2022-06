Fiat ha annunciato che rimuoverà le auto a benzina dalla vendita nel Regno Unito, e ogni auto venduta sarà elettrificata a partire da luglio.

La 500 city car e la Panda supermini perderanno le opzioni a benzina da 1,2 litri a favore di un nuovo motore tre cilindri aspirato da 1,0 litri abbinato a un generatore di avviamento integrato nella cinghia da 12 volt e una batteria da 11 Ah. I modelli 500X e Tipo hanno adottato un motore a benzina quattro cilindri da 1,5 litri con assistenza ibrida leggera a 48 volt. Il marchio ha anche un’offerta completamente elettrica sotto forma di 500 elettrica.

L’annuncio arriva perchè Fiat ha deciso di concentrare i suoi piani per diventare un produttore di auto esclusivamente elettriche entro il 2030.

“Tra il 2025 e il 2030, la nostra gamma di prodotti diventerà gradualmente esclusivamente elettrica. Questo sarà un cambiamento radicale per Fiat”, ha rivelato lo scorso anno l’amministratore delegato della Fiat Oliver Francois, “È nostro dovere portare sul mercato auto elettriche che non costano più di quelle con motore a combustione interna, il prima possibile, in linea con il calo dei costi delle batterie. Stiamo esplorando il territorio della mobilità sostenibile per tutti: questo è il nostro progetto più grande”.

Le previsioni per il futuro

Fiat non ha confermato nessuna delle nuove auto, ma ha lasciato intendere che questa imminente spinta verso l’elettrico vedrà il marchio rimanere nei suoi segmenti principali delle piccole auto.

Francois è ancora desideroso di trasformare il concetto di Centoventi in una realtà come un SUV elettrico delle dimensioni di una Panda, che potrebbe utilizzare la stessa architettura CMP del fratello Stellantis, l’e-208. Francois ha anche affermato che il piccolo SUV elettrico potrebbe costare da meno di € 20.000, essere in vendita entro il 2024 e rivaleggiare con l’imminente ID.1 di Volkswagen.

La Fiat 500 EV probabilmente si espanderà in altri veicoli completamente elettrici (in modo simile alla 500L e alla 500X) per offrire a Fiat un’alternativa più esclusiva e incentrata sulla moda.