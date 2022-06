Una campagna promozionale degna del nome di Esselunga è stata lanciata nel periodo corrente, permettendo ai vari consumatori di riuscire a spendere pochissimo, sia nel momento in cui acquisteranno la tecnologia, che qualsiasi altro prodotto disponibile nel catalogo aziendale.

Avete capito bene, la nuova soluzione dell’azienda è il giusto concentrato di sconti e di riduzioni di prezzo, con prodotti disponibili no brand e con garanzia di 24 mesi, affiancati comunque da enormi possibilità di scelta da parte del consumatore finale. L’unico aspetto da tenere sempre bene a mente, riguarda la necessità di recarsi personalmente in negozio, in quanto è impossibile acquistare dal divano di casa propria.

Esselunga: offerte e prezzi da primato

L’eccellente volantino Esselunga riesce ad abbracciare uno sconto che nessuno aveva ancora proposto, almeno nell’ultimo periodo, permettendo agli utenti di acquistare un bellissimo Oppo A54s, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 169 euro, considerando la versione con 128GB di memoria integrata.

Lo smartphone appartiene chiaramente alla fascia medio-bassa, sebbene sia in grado di garantire discrete prestazioni generali. Il plus è rappresentato dall’eccellente batteria da 5000mAh, per una autonomia ben superiore alla media, passando poi per un sensore fotografico principale da 50 megapixel, come anche il chip NFC, il lettore per le impronte digitali sul lato, oppure la personalizzazione grafica ColorOS 11.

Il prodotto in questione può essere acquistato, come anticipato del resto, solamente nei negozi fisici, salvo esaurimento anticipato delle scorte, fino all’8 giugno 2022.