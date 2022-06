Nel 2018, SEAT ha deciso di lanciare Cupra come marchio autonomo con una propria sede e punti vendita separati in tutto il mondo. Il marchio sta già vendendo più dell’Alfa Romeo, secondo il suo CEO, e ora sta lavorando a un modello nuovo di zecca destinato al lancio sul mercato nel 2024. Ma sembra che sia già trapelata la prima immagine teaser che allude al suo design.

Sfortunatamente, non c’è molto da segnalare in quanto l’immagine non rivela molto. Tuttavia, un breve video teaser mostra il profilo laterale del crossover sportivo e siamo sorpresi di vedere che non ha una forma simile a una coupé. Invece, il SUV ancora senza nome sembra avere una linea del tetto dritta, probabilmente creando un’area passeggeri posteriore molto spaziosa e un ampio bagagliaio.

Cupra afferma che il nuovo modello sarà lungo circa 4,5 metri, il che significa che sarà posizionato nel segmento dei SUV C in Europa, (attualmente uno dei segmenti di mercato più affollati del continente). Il produttore spagnolo promette che il nuovo veicolo avrà “le proporzioni perfette” e incorporerà “l’essenza del marchio Cupra“.

Tante versioni in arrivo

Cupra spiega che il nuovo SUV sarà disponibile con propulsori MHEV o PHEV con quest’ultimo che dovrebbe avere fino a 100 chilometri di autonomia elettrica con una singola carica. Questa versione ibrida plug-in beneficerà di un propulsore nuovo di zecca e, a giudicare dalla cifra della gamma EV, probabilmente utilizzerà una versione aggiornata di uno dei sistemi PHEV esistenti del Gruppo Volkswagen. È probabile che monterà inoltre una batteria più grande e un motore elettrico più potente.

Cupra offre attualmente una serie di veicoli ad alte prestazioni su mercati europei. La Formentor VZ5, ad esempio, utilizza un’unità a cinque cilindri in linea di provenienza Audi, mentre la Born è una versione più potente e dall’aspetto più sportivo della Volkswagen ID.3.

Altri due veicoli elettrici sono previsti per i prossimi anni, tra cui il SUV Tavascan in arrivo nel 2024 e la versione di produzione del concept UrbanRebel, prevista per il 2025.