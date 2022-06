Il volantino carrefour attivato in questi primissimi giorni di Giugno, promuove un prodotto decisamente interessante, pensato comunque per agevolare l’acquisto da parte degli utenti di nuovi smartphone, o anche beni di prima necessità, richiedendo comunque un esborso estremamente ridotto.

La campagna promozionale resta esattamente sulla stessa lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che i prezzi sono da considerarsi attivi e disponibili nei negozi fisici, non altrove o sul sito ufficiale. E’ sempre presente, ad ogni modo, la possibilità di accedere alla rateizzazione senza interessi, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Carrefour: offerte con i migliori prezzi

A differenza di quanto vediamo da Bennet, ed a volte da Esselunga, in questi giorni da Carrefour è possibile acquistare solamente uno smartphone di fascia medio bassa, quale è lo xiaomi Redmi 9A. Il prodotto in questione viene proposto a meno di 100 euro, più precisamente 94,90 euro, con 64GB di memoria interna.

Le prestazioni, chiaramente, sono estremamente ridotte rispetto agli altri modelli, fermo restando essere molto interessante in termini di batteria da 5000mAh, per una autonomia superiore alla media, nonché un discreto display da 6,53 pollici di diagonale, con una risoluzione che non va oltre l’HD+. Lo smartphone, con memoria espandibile tramite microSD, è caratterizzato dalla garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica, nonché comunque la variante no brand per ricevere aggiornamenti decisamente più tempestivi.

I dettagli del volantino sono disponibili online sul sito.