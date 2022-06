L’auto futuristica dell’azienda Aptera si ricarica con energia solare e dispone della tecnologia Never Charge.

La tecnologia di Aptera integra pannelli solari sul tetto, circa 3 metri quadrati, 180 celle e 700 watt, che forniscono all’auto fino a 72 km di autonomia al giorno. Questa tecnologia è stata definita Never Charge perché, tenendo conto che le persone utilizzano l’auto in media per 60 chilometri al giorno, la capacità di accumulo dei pannelli fotovoltaici è più che sufficiente per utilizzare l’auto senza mai collegarla a una presa elettrica o ad una piccola colonna.

L’auto è inoltre dotata di batterie che, mentre nella versione normale garantiscono 400 chilometri di autonomia con una sola carica, nella versione Plus le consentono di raggiungere 1600 km di autonomia, superando di gran lunga i 595 km della Tesla Model S.

“Con la tecnologia Never Charge di Aptera, la potenza del sole è nelle tue mani. Il nostro pannello solare integrato mantiene la batteria carica e ovunque tu voglia andare”, ha affermato il co-fondatore dell’azienda Chris Anthony.

Quanto costa questa auto innovativa

Altro aspetto peculiare è la sua modularità, nel senso che gli interessati possono ordinarlo online e, partendo dal modello base, scegliere le varie integrazioni. Nello specifico si può optare per due tipologie di motori, da 135 cavalli con trazione anteriore e 203 cavalli con trazione integrale, e quattro pacchi batteria, da 25 kWh, 40 kWh, 60 kWh e 100 kWh, in grado di garantire 402 km rispettivamente, 643 km, 965 km e 1600 km di autonomia.

Si parte da un costo di 21mila euro per arrivare a 40mila euro. La velocità massima supera i 170 km/h.

Se tutto questo suona in qualche modo naturale, è perché Aptera è passato a un veicolo elettrico simile 10 anni fa. 10 anni sono un tempo molto lungo per questo settore, quindi il nome Aptera potrebbe essere nuovo per molti.

Aptera può essere preordinato online versando un acconto di soli 100 dollari. In pochi giorni l’auto ha già ricevuto settemila prenotazioni e sono stati raccolti circa 100 milioni di dollari. Le consegne sono previste per il quarto trimestre del 2021 o il primo del 2022.