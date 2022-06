Mercedes-Benz sta per rivelare una versione di nuova generazione della Classe GLC, che arriverà con ibridi leggeri e PHEV, una direzione inevitabile in questa era di auto elettriche. Ma questo non è l’unico nuovo modello a cui i fan della Mercedes dovrebbero prestare attenzione.

Una nuova Mercedes-AMG E63 S Final Edition è arrivata mentre si avvicina la data di lancio del GLC. E, cosa ancora più importante, la Final Edition sarà l’ultima del suo genere: l’ultima berlina e station wagon AMG Classe E ad essere alimentata da un V8.

L’ultima Classe E con motore V8, soprannominata AMG E63 S 4MATIC+ Final Edition, è equipaggiata esclusivamente con vernice Magno grigio grafite opaca, cerchi forgiati AMG da 20 pollici con design a raggi incrociati e un nero lucidato a specchio con sfumatura lucida rivestimento trasparente.

Per amplificare ulteriormente l’esclusività, la Final Edition è dotata di emblemi AMG sul montante C e sventare sui lati. Ha anche il pacchetto notte AMG, che dà la priorità all’uso del nero lucido su diversi elementi esterni dell’auto.

L’AMG Performance Seat Package High-End accoglie i suoi proprietari all’interno. È rivestita in pregiata pelle Nappa AMG con finitura grigio titanio perla/nero impreziosita da cuciture gialle a contrasto. Il volante Performance AMG è rivestito in pelle Nappa e microfibra Dinamica, adottando anche le cuciture gialle.

Addio V8, ci mancherai

Per farti sapere che stai guidando l’ultimo dei V8, Mercedes ha aggiunto una “AMG FINAL EDITION” sulla console centrale, insieme alla designazione dell’auto tra le 999 unità limitate.

La Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ Final Edition saluta la serie di modelli ad alte prestazioni W/S 213, sia la berlina che la station wagon infatti sono dotate del mulino biturbo M177 V8 da 4,0 litri che produce 604 cavalli (450 kilowatt). Sono comunque dotati di modalità Drift, nel caso te lo stia chiedendo.

Le voci dicono che la prossima Mercedes Classe E W214 non avrà il propulsore V8 nella scaletta, anche con i modelli AMG di fascia alta, ma non è stato ancora confermato. Se sei alla ricerca di una AMG E63 S con motore V8, la Final Edition sarà la tua ultima possibilità di acquistarne una nuova di zecca.

L’anno scorso è stato dichiarato che il V8 è stato ritirato dalla gamma Mercedes a causa di problemi di qualità. Il capo dell’AMG Philipp Scheimer ha parlato diversamente, dicendo che il V8 rimarrà per altri 10 anni, anche se in forme diverse.