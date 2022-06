Negli Stati Uniti Amazon darà il via a un test che amplierà i prodotti con consegna prime anche per negozi e centri commerciali, quindi non solo per gli articoli già disponibili nei magazzini.

Amazon Prime: consegne veloci per negozi e centri commerciali locali

La prima azienda di E-commerce mondiale non smette mai di innovarsi e questa volta ha deciso di ampliare il servizio di consegna Amazon anche alle realtà locali più piccole, con notevoli vantaggi.

Fino ad ora il servizio prime era riservato alle aziende che fornivano i prodotti in deposito, presso i centri di lavorazione Amazon.

Tuttavia nell’ultimo periodo, a causa del calo delle vendite online, il colosso ha deciso di correre ai ripari ampliando i propri servizi con una novità importante.

Il nuovo programma, in fase di test da circa un anno, da la possibilità a negozi e centri commerciali di aderire alle consegne Amazon mantenendo i prodotti nelle proprie sedi.

Per aderire all’iniziativa è necessario che i titolari di attività aprano un account venditore sulla piattaforma Amazon, consentendo ai clienti locali di navigare tra i prodotti disponibili.

Una volta effettuata la vendita, il corriere prime si recherà nei negozi per il ritiro del prodotto, effettuando la consegna nell’arco delle successive 24/48 ore.

Amazon con questa iniziativa, oltre ad aumentare i propri margini di business, mette in contatto le realtà locali facendo incontrare domanda-offerta e fornendo per di più in importante supporto nella vendita, nel fattore visibilità e nelle consegne.

Qualora il servizio dovesse risultare particolarmente performante in termini di consegne tempestive, potrebbe aprirsi un’opportunità di vendita anche per tutta la filiera di prodotti freschi e facilmente deperibili che al momento rimangono fuori dalla portata dell’Ecommerce.

Attualmente il progetto e in studio negli Usa ma potrebbe rapidamente arrivare anche in Italia.