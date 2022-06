Il colosso cinese Xiaomi si prepara a rinnovare la sua gamma di tablet con il lancio della nuova Xiaomi Pad 6 Series. La nuova gamma di tablet Android di Xiaomi sarà composta da quattro modelli con alcuni di questi che potrebbero arrivare anche sul mercato europeo.

Le nuove proposte di casa Xiaomi copriranno sia la fascia media che la fascia alta. Le prime informazioni sulle specifiche dei nuovi tablet sono apparse online in queste ore. Scopriamole insieme.

Xiaomi Pad 6 sta arrivando

In arrivo ci sarebbero quattro varianti caratterizzate dai seguenti numeri di modello: L81, L81A, L82 e L83, con la possibilità di scegliere tra Soc MediaTek e Qualcomm. La gamma sarà composta dallo Xiaomi Pad 6, destinato alla fascia media del mercato, e dai Pad 6 Pro e Pro 5G che andranno ad occupare la fascia alta. A completare l’offerta ci sarà anche un tablet a marchio Redmi che potrebbe arrivare sul mercato globale con marchio Xiaomi o con marchio POCO.

I primi dettagli sul comparto tecnico anticipano la presenza di un display con pannello LTPO da 144 Hz. Da segnalare, inoltre, che i tablet dovrebbero supportare la ricarica rapida fino a 120 W. Lato software, invece, troveremo una versione aggiornata della MIUI for Pad, basata su Android 12, con ottimizzazioni pensate per semplificare l’utilizzo dell’ampio display dei tablet. Al momento, non è chiaro quale sarà la diagonale del pannello dei nuovi Xiaomi Pad 6.

Xiaomi, inoltre, dovrebbe offrire i suoi tablet con due opzioni per quanto riguarda il SoC e con la possibilità di scegliere, almeno in Cina, tra un SoC MediaTek ed uno Qualcomm. Per quanto riguarda i modelli Pro, la scelta del SoC potrebbe essere tra lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus e il MediaTek Dimensity 9000. Le prime indiscrezioni, infatti, anticipano un lancio dei nuovi tablet Android di Xiaomi per il terzo trimestre del 2022.