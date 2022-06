I rumors che abbiamo letto negli ultimi giorni stanno trovando conferme: in seguito ai forti investimenti per migliorare lo stabilimento Skoda di Mlada Boleslav, questo potrebbe seriamente trasformarsi in una enorme Gigafactory, adibita alla fabbricazione di batterie per il Gruppo Volkswagen e per produrre auto anche di altri marchi sul mercato.

In questo momento, la fabbrica ha una struttura per l’assemblaggio di pacchi batterie. Si tratta della prima fabbrica installata da una società del Gruppo Volkswagen al di fuori dei confini tedeschi, con una capacità di 255.000 unità l’anno per produrre modelli propri come Skoda Enyag – nata proprio vicino alla famosissima Octavia all’interno di una fabbrica con un altissima automazione – o modelli da inviare ad altri stabilimenti del Gruppo.

Gruppo Volkswagen: le potenzialità della nuova Gigafactory sono inesplorate