L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di modificare il prezzo della propria offerta denominata Internet Unlimited, dedicata ai già clienti di rete mobile. Ora il prezzo parte da 22,90 euro al mese.

In precedenza, direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore, i già clienti di rete mobile potevano attivare Internet Unlimited a 24,90 euro al mese, ottenendo dunque uno sconto di 3 euro rispetto al prezzo standard di 27,90 euro mensili. Ricordiamo insieme cosa propone.

Vodafone Internet Unlimited ora parte da soli 22.90 euro al mese

Per sottoscrivere l’offerta al costo promozionale, come in precedenza i clienti di rete mobile possono soltanto cliccare sul tasto “Ti chiama Vodafone” inserendo quindi un proprio numero di telefono e aspettando di essere ricontatti successivamente. Vi ricordo che Internet Unlimited mette a disposizione internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e la Vodafone Station inclusa gratuitamente.

Con questa offerta di rete fissa, l’operatore rosso non richiede alcun costo di attivazione, permettendo ai clienti di effettuare il recesso in qualsiasi momento. In caso di disdetta dalla linea fissa, se il cliente non restituisce la Vodafone Station dovrà sostenere un contributo di 70 euro per recesso entro i primi 12 mesi o di 50 euro per cessazione tra il 13° e il 24° mese. In ogni caso, per coloro che richiedono il recesso della linea o il passaggio a un altro operatore, è previsto un costo di disattivazione pari a 28 euro.

Oltre al costo personalizzato da 22,90 euro al mese, i già clienti di rete mobile Vodafone possono ottenere anche altri prezzi scontati ad personam, in questo caso a partire da 19,90 euro al mese. Solitamente, questo tipo di offerte personalizzate vengono proposte tramite campagna SMS, attraverso l’app My Vodafone o in alternativa anche nell’area “Offerte Per te” della sezione Fai Da Te, presente sul sito dell’operatore.